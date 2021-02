Messi via dal Barcellona? Intanto apre il secondo ristorante in città e fa concorrenza a...Suarez

Lionel Messi non ha ancora sciolto le riserve per il proprio futuro nel Barcellona, ma intanto è pronto ad aprire il secondo ristorante nella città catalana. L'argentino ha avviato i lavori per aprire un locale nella zona di Castelldefels, la stessa dove abita ormai dal 2009. La Pulce in questo modo farebbe concorrenza all'ex compagno e amico Luis Suarez, che a 100 metri di distanza ha aperto uno dei due locali in città, chiamato Chalito. A riportarlo è il Sun.