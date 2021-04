Metzelder a processo per diffusione di materiale pedopornografico. Rischia 5 anni di carcere

È cominciato oggi il processo contro Christoph Metzelder, ex difensore della Nazionale tedesca accusato di aver raccolto e diffuso materiale pedopornografico. I fatti risalgono al 2019, quando la ex fidanzata lo denunciò per aver condiviso via email alcune foto piuttosto esplicite. Metzelder si è presentato tra gli imputati in tribunale e il processo dovrebbe svolgersi fino all'inizio di maggio. Se sarà ritenuto colpevole, rischia una pena detentiva da tre mesi a cinque anni, oltre a una multa.

Secondo i pubblici ministeri, ha condiviso foto di pornografia infantile tramite WhatsApp in 29 occasioni. Durante le indagini sono stati trovati circa 297 file con contenuti sessuali riguardanti bambini o adolescenti. "Sa cosa ha fatto e che deve assumersi le proprie responsabilità", ha dichiarato uno dei suoi avvocati.