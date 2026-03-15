Michel si coccola Echeverri: "Ha 20 anni e una pressione addosso che non si merita"

Il Girona si gode la crescita di Claudio Echeverri. Nella vittoria per 3-0 contro l’Athletic Bilbao, il giovane talento argentino ha firmato uno splendido gol che ha chiuso definitivamente la partita, confermando il suo enorme potenziale.

A fine gara, però, mister Míchel ha voluto spostare l’attenzione non solo sulla giocata, ma anche sulla situazione del giovane calciatore, spesso caricato di aspettative molto pesanti nonostante la giovane età. Il tecnico ha difeso apertamente il suo talento, sottolineando quanto sia importante proteggerlo dalla pressione: "Claudio ha soltanto 20 anni e si porta addosso una pressione che non merita", ha spiegato Míchel nel post-partita. "Cercheremo di aiutarlo a liberarsene. Sono davvero molto felice per lui".

L’allenatore ha poi raccontato quanto il talento del giocatore emerga quotidianamente anche durante gli allenamenti: "Se lo vedete lavorare in allenamento, capite subito che ha un talento straordinario. È un ragazzo che arriva con un peso importante sulle spalle, sia a livello familiare che professionale. Ma resta un ventenne con qualità davvero incredibili".

Infine, Míchel si è soffermato proprio sulla rete segnata, una giocata di grande classe che secondo lui rappresenta perfettamente il potenziale del giovane argentino: "Il gol che ha fatto è da campione, ma è qualcosa che gli vediamo fare spesso anche in allenamento", ha aggiunto. "Gli ho detto: 'So bene quanto talento tu abbia e so che dentro di te vuoi dimostrare a tutti il giocatore che sei. Ma questo arriverà naturalmente se riuscirai a goderti ogni azione e a giocare con serenità'".