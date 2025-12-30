Echeverri è già in Catalogna: il Diablito riparte dal Girona, attesa per l'annuncio ufficiale

Il futuro di Claudio Echeverri riparte dalla Liga. Il talento di proprietà del Manchester City è atterrato ieri in Spagna per visitare le strutture del Girona e incontrare i suoi futuri compagni di squadra, in attesa che venga ufficializzato il suo trasferimento in prestito.

Secondo quanto riportato da Sport e Cadena Ser, il diciannovenne argentino ha deciso di interrompere anticipatamente la sua complessa parentesi al Bayer Leverkusen. L'avventura in Bundesliga si chiude con numeri al di sotto delle aspettative: appena 270 minuti giocati e un assist collezionato in 11 apparizioni complessive tra le varie competizioni. Per fargli spazio in rosa, il Girona ha dovuto liberare uno slot da extracomunitario, definendo la cessione del colombiano Jhon Solís.

L'accordo tra il club inglese e quello catalano chiude un cerchio aperto già nella scorsa sessione estiva. All'epoca, il Girona aveva tentato l'affondo per il trequartista, ma il giocatore aveva preferito la destinazione Leverkusen. Dopo pochi mesi, le strategie sono cambiate: il Manchester City ha dato il via libera al cambio di maglia, convinto che il calcio di Michel possa valorizzare al meglio le doti tecniche del "Diablito".