Echeverri decisivo contro il Barça: "A Leverkusen mesi difficili, ora la mia versione migliore"

Ingresso decisivo e parole che raccontano un percorso non semplice. Claudio Echeverri è stato uno dei protagonisti della vittoria del Girona per 2-1 contro il Barcellona, ma nel post partita ha anche aperto una finestra sui mesi complicati vissuti in Germania. Entrato al 28’ della ripresa, il talento argentino ha cambiato l’inerzia del match con il suo dribbling e la sua imprevedibilità. Proprio da una sua giocata, con il pallone strappato a Jules Koundé, è nata l’azione che ha portato all’assist di Joel Roca per Fran Beltrán, autore del gol decisivo a quattro minuti dal termine. Una prestazione di spessore: due occasioni create, duelli vinti e grande precisione nei passaggi.

A fine gara, però, Echeverri ha parlato soprattutto del suo recente passato al Bayer Leverkusen: "Sono molto felice, magari sarò caduto e mi sarò ferito, ma sono felice per la vittoria. Sono stati mesi difficili in Germania, l’ho vissuta molto male. Ora sono qui e sto cercando di ritrovare la versione che mi ha permesso di essere ceduto al City".

Il riferimento è al trasferimento al Manchester City, che nel 2024 lo ha acquistato dal River Plate per 18,5 milioni di euro. A gennaio il passaggio al Girona, con contratto fino al 2026, nell’ambito delle operazioni interne al City Group.