Ufficiale Guardiola manda il Diablito Echeverri al Girona: c'è l'annuncio per il rilancio

Ufficiale l'arrivo di Claudio Echeverri al Girona dopo la mancata affermazione del fantasista di proprietà del Manchester City al Bayer Leverkusen. Solo sei presenze per lui in Bundesliga, che cerca dunque il rilancio con un prestito in Spagna.

Questo il comunicato del club iberigo: "Il Girona FC ha concordato l'arrivo di Claudio Echeverri. Il calciatore argentino arriva in questo mercato invernale fino alla fine della stagione in corso.

Il centrocampista offensivo è di proprietà del Manchester City e in questa prima parte della stagione ha giocato in prestito al Bayer Leverkusen.

Internazionale tra le categorie inferiori della nazionale argentina, Echeverri si distingue per la sua qualità tecnica, talento e capacità di giocare tra le linee. È un calciatore creativo, con un grande controllo orientato, visione di gioco e ultimo passaggio. La sua mobilità, l'intelligenza tattica e la personalità palla al piede gli consentono di agire in modo efficace in diverse posizioni dell'attacco".