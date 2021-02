Milik può tornare in Italia già in estate: gentlemen's agreement tra l'entourage e l'OM

Potrebbe esserci ancora l'Italia nel futuro di Arkadiusz Milik. Stando a quanto riferisce L'Equipe, infatti, il Marsiglia potrebbe aprire ad una sua cessione ad un club italiano già nella prossima sessione di mercato. La conferma arriva direttamente dall'entourage del polacco: non vi è alcuna clausola nel contratto dell'ex Napoli che preveda questa evenienza, che sarebbe invece frutto di un gentlemen's agreement tra le parti. Milik, trasferitosi in Francia per assicurarsi la convocazione per il prossimo Europeo, è approdato all'OM con la formula del prestito con obbligo di riscatto, che i transalpini dovrebbero esercitare nel 2022.