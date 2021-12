Milito: "Al Bernabeu la gioia più grande. Mou voleva portarmi al Real ma ero felice all'Inter"

vedi letture

L'Inter torna al Bernabéu, lo stadio dove ha vinto la sua ultima Champions League. As ha intervistato il grande protagonista di quella partita, Diego Milito, che segnò la doppietta decisiva contro il Bayern: "È uno stadio che è un mito. È stato un piacere giocare, mi ha regalato una delle più grandi gioie della mia carriera sportiva. Ma lì ho perso anche la finale di Coppa contro l'Espanyol".

Vicino al Real: "Due volte. La prima quando ero a Saragozza e Schuster era appena diventato allenatore del Real. C'è stato un contatto tra i club e con il mio rappresentante, ma non so bene cosa sia successo. Sarebbe stato un passo importante nella mia carriera, ma le cose accadono per un motivo. La seconda volta è stata dopo la finale di Champions League, con l'arrivo di Mourinho. Ci sono state discussioni, ma ero molto felice all'Inter"