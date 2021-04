MLS is Back! Stanotte prende il via la nuova stagione, il programma della giornata

Ci siamo. Inizia stanotte la MLS che riprende a Houston con la prima partita in programma per la nuova stagione. Quattro le gare che si giocheranno nella notte italiana, poi tra domani e lunedì le altre gare. Domani all'Historic Crew prima anche per i campioni in carica di Columbus contro Philadelphia, big match tra Higuain e Chicharito Hernandez tra Inter Miami e LA Galaxy. La stagione prenderà il via con Houston Dynamo contro San José Earthquakes alle 02:00. Domani prima assoluta della nuova franchigia di Austin in casa LAFC.

17/4

Houston-San José

Seattle-Minnesota

Montreal-Toronto

Orlando-Atlanta

18/4

LAFC-Austin

D.C.-New York City

Dallas-Colorado

New York-Kansas City

Chicago-New England

Nashville-Cincinnati

Miami-LA

Columbus-Philadelphia

19/4

Vancouver-Portland