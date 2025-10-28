MLS, Seattle e Columbus k.o. in gara-1: prime gioie per Minnesota e Cincinnati
TUTTO mercato WEB
Nella notte italiana si sono disputate altre due sfide di gara-1 dei quarti di finale di Conference della MLS. Vittorie importanti per Minnesota e Cincinnati, che battono rispettivamente Seattle (ai rigori) e Columbus in due partite molto combattute. Ecco il quadro completo:
Gara 1
Eastern Conference
(1) Philadelphia Union vs. Chicago Fire 3-2 d.c.r.
(4) Charlotte FC vs. (5) New York City FC
(2) FC Cincinnati vs. (7) Columbus Crew 1-0
(3) Inter Miami CF vs. (6) Nashville SC 3-1
Western Conference
(1) San Diego FC vs. Portland Timbers 2-1
(4) Minnesota United vs. (5) Seattle Sounders 1-0 d.c.r.
(2) Vancouver Whitecaps vs. (7) FC Dallas 3-0
(3) LAFC vs. (6) Austin FC
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
1 Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile