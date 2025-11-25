Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
MLS, la matricola San Diego in finale di Conference: Minnesota battuto di corto muso

MLS, la matricola San Diego in finale di Conference: Minnesota battuto di corto muso
© foto di Alberto Fornasari
Oggi alle 08:26
Michele Pavese

Un gol di Anders Dreyer nella ripresa e tre parate decisive firmate da Pablo Sisniega hanno permesso alla matricola San Diego FC di battere per 1-0 Minnesota nella semifinale della Western Conference disputata nella notte italiana in uno Snapdragon Stadium tutto esaurito.

Sabato San Diego si giocherà l’accesso alla finale della MLS Cup in casa contro i Vancouver Whitecaps. Nello stesso giorno, per la Eastern Conference, il New York City FC farà visita all'Inter Miami nell'altra finale. Dreyer, premiato come "Newcomer of the Year" e inserito nel Best XI del campionato, ha deciso la sfida al 72’: una combinazione rapida con Corey Baird e Jeppe Tverskov ha liberato il danese, che ha firmato il gol partita. Per il 27enne, già autore di 19 reti e 19 assist in regular season, si tratta del quarto gol e del sesto contributo offensivo in quattro gare di playoff.

L'altro protagonista è stato Sisniega - titolare solo quattro volte in campionato -, che ha mantenuto inviolata la porta per la seconda gara consecutiva ai playoff, superandosi con una parata spettacolare al 64’. Minnesota, quarta forza della Conference, esce per il secondo anno di fila in semifinale. Per la squadra di Mikey Varas, invece, la stagione da esordiente era già da record: 19 vittorie e 63 punti, primato assoluto per una squadra al debutto in MLS.

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…