Musiala e la scelta della Germania: "Southgate era deluso ma mi ha fatto gli auguri per il futuro"

Nelle scorse settimane ha tenuto banco, fra Inghilterra e Germania, il tema riguardante in quale Nazionale avrebbe deciso di giocare Jamal Musiala stellina del Bayern Monaco. Il 18enne ha poi optato per la Germania raccontando alcuni retroscena legati alla sua scelta dalle colonne di SportBild: “Quando ho preso la mia decisione volevo parlare con John McDermott (Direttore tecnico della FA) e Gareth Southgate per spiegare i motivi che mi hanno spinto a puntare sulla Germania. Loro erano un po’ delusi ma hanno capito la mia scelta e mi hanno fatto i migliori auguri per il mio futuro. Sono stato davvero contento della loro reazione, sono dei veri sportivi”.