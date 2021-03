Newell's Old Boys, Burgos si presenta: "Vengo da grandi esperienze, dall'Atlético al Catania"

German "Mono" Burgos è stato nominato allenatore del Newell's Old Boys nei giorni scorsi. L'ex assistente di Diego Simeone si presenta così alla stampa: "Tutte le mie esperienze, dall'Atlético Madrid al Catania, al Racing e in altre squadre, si sono rivelate positive. Voglio trasmettere questa energia alla mia squadra. Per quello che riguarda le scelte tattiche, dovranno essere anche i giocatori ad aiutarmi in questo senso. Ma tutti avranno una possibilità".