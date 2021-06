Neymar in lacrime dopo Brasile-Perù: "Negli ultimi due anni ho passato tante cose complicate"

È un Neymar commosso quello che si presenta davanti alle telecamere per parlare dopo la vittoria del Brasile contro il Perù. L'attaccante non trattiene le lacrime: "Ho passato tante cose negli ultimi due anni che sono state complicate", ha dicharato. E circa il record di migior marcatore della storia della Seleçao sempre più vicino (Pelé è avanti di 9 reti) ha dichiarato: "Voglio davvero che la mia famiglia e i miei amici siano orgogliosi della storia che sto costruendo qui. I numeri non rappresentano nulla rispetto alla felicità che ho giocare per il Brasile. Oggi stiamo vivendo un momento difficile nel mondo. Essere lo specchio di qualcuno, dare gioia a qualcuno è una grande felicità". Circa le polemiche sulla partecipazione al torneo, con le minacce proprio dei giocatori a non partecipare a seguito dello spostamento proprio in Brasile, paese fortemente colpito dal Covid: "Rispettiamo le gerarchie, non diremo mai di no alla nazionale. Non dirò mai di no al Paese. Si può essere in disaccordo, si può avere un parere diverso. Abbiamo avuto la nostra opinione e l'abbiamo espressa. Siamo qui a giocare. È stato complicato, difficile".