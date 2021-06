Copa América, ancora polemiche: i brasiliani che giocano in Europa non vogliono partecipare

La Nazionale brasiliana è preoccupata in vista della prossima Copa América in Brasile, oggi secondo Paese al mondo più colpito dal Covid. La posizione dei calciatori, come annunciato dal ct Tite dopo la vittoria contro l'Ecuador nella gara di qualificazione a Qatar 2022, verrà chiarita dopo la partita di martedì col Paraguay, ma a detta di Radio Gaucha i giocatori della Verdeoro che militano nei campionati europei sarebbero già intenzionati a chiedere alla propria Federazione di non partecipare.

Inizialmente in programma in Argentina e poi spostata in Brasile proprio a causa dell'emergenza Coronavirus, la Copa América si terrà dal prossimo 11 giugno al prossimo 10 luglio.