Ufficiale Niente accordo per il rinnovo, dopo due anni Willian lascia ufficialmente il Fulham

vedi letture

"Grazie Willian, sarai sempre il benvenuto qui". Con queste poche parole, il Fulham ha annunciato la separazione da Willian Borges da Silva. Il club londinese non è riuscito a trovare l'accordo con il brasiliano per il rinnovo del contratto e lo saluta dopo due anni intensi e soddisfacenti.

Queste le parole dell'ex Chelsea: "Vorrei ringraziare il Fulham per questi due anni meravigliosi. È stato speciale tornare in Premier League e far parte di questo club storico e dei suoi tifosi straordinari. Ho vissuto momenti incredibili e questo club sarà sempre nel mio cuore. Vorrei ringraziare Tony Khan, il presidente, e il consiglio del Fulham per tutto il rispetto e l'affetto che mi hanno dimostrato negli ultimi due anni. Un ringraziamento speciale al nostro allenatore Marco Silva, che mi ha dimostrato molta fiducia e mi ha trasmesso sicurezza per tutto il tempo che siamo stati insieme. Auguro al Fulham la migliore fortuna per le sue prossime sfide e spero di avere la possibilità di supportare la squadra dal vivo in futuro".