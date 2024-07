Ufficiale Niente spazio con Guardiola: il gioiellino del City Sarmiento torna già in Argentina

Darío Sarmiento torna di già nel calcio argentino: il gioiellino del Manchester City ha firmato per il Tigre. Il fantasista 21enne, cresciuto nell'Estudiantes de La Plata, fa rientro in Patria dopo appena 3 anni dal grande salto in Europa: su di lui c'era anche il Defensa y Justicia, ma è stato il Tigre a spuntarla per riportarlo in Argentina.

E non si tratta di un semplice prestito, ma di una cessione per il 50% del suo cartellino: contratto firmato fino al 2026. In questi anni era stato girato in prestito prima al Montevideo City Torque e poi al Girona, due dei club del City Group, senza mai affermarsi del tutto e senza che Guardiola lo valutasse per la prima squadra del City.