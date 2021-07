"Non rinnova? Un anno in panca". Mbappé divide la Francia: "Ma cosa ha fatto di male?"

Kylian Mbappé divide la Francia. La stella transalpina avrebbe deciso di non rinnovare il suo contratto col PSG e andarsene gratis al Real Madrid dopo la naturale scadenza dello stesso, tra un anno. A RMC Sport c'è stato un botta e risposta tra Eric Di Meco, ex difensore della nazionale, e Adil Rami, ex Milan, attualmente al Boavista. "Se fossi il PSG andrei da Mbappé a dirgli 'Non vuoi rinnovare? Allora resti tutto l'anno in panchina'". Pronta la risposta dell'altro difensore Rami: "Ma perché? Kylian non ha fatto nulla di male: rispetterà il suo contratto ed è un suo diritto decidere di andar via".