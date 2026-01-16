L'ex Torino Ola Aina: "In Italia stadi incredibili con ultras, tamburi e fumogeni"

Tra i protagonisti della Premier che non hanno mai reciso il filo con la Serie A c’è anche Ola Aina. Oggi al Nottingham Forest, dove è rientrato in campo a inizio anno dopo un lungo stop, il terzino nigeriano continua a guardare a Torino come a una tappa fondamentale del suo percorso. Il suo rapporto con i granata è iniziato nel 2018 e si è sviluppato in due fasi: prima il biennio 2018-2020, poi il ritorno dopo l’esperienza in prestito al Fulham, per altre due stagioni fino al 2023. Un totale di 113 presenze, condite da 2 gol e 7 assist, che hanno lasciato un segno reciproco. Al momento dell’addio, Aina aveva salutato il club con un messaggio carico di affetto sui social, ringraziando il Toro per il sostegno ricevuto dentro e fuori dal campo e promettendo di restare un tifoso.

Dal 2023 è tornato in Inghilterra, firmando da svincolato con il Nottingham Forest. La stagione 2024-25 lo ha visto tra i perni della squadra, arrivata a un passo dalla qualificazione in Champions League, un rendimento che gli è valso il rinnovo fino al 2028. Quest’anno, però, una lesione alla coscia lo ha costretto ai box da settembre fino a fine 2025: finora solo cinque presenze in campionato, con il rientro avvenuto contro Aston Villa e West Ham.

In una recente intervista al Beast Mode Podcast, Aina ha ricordato con entusiasmo l’atmosfera del calcio italiano: “Ogni partita era incredibile: ultras, tamburi, bandiere e fumogeni ovunque andassimo”. E sul derby della Mole: “Quando si giocava in casa del Torino era pazzesco, fumogeni per tutto il tempo”.