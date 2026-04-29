Nottingham Forest, Ola Aina: "Ho amato il mio periodo in A. Devo tanto al Torino"

In Premier League il Nottingham Forest quest'anno sta faticando molto e sta lottando per mantenere la categoria. Discorso diverso in Europa League, dove domani sera sfiderà l'Aston Villa in semifinale. L'ex Torino Ola Aina, oggi in forza al Forest, è stato intervistato da Sky:

"Ho amato il mio periodo in Serie A, ho imparato tanto. E ora essere in una semifinale Europa è un grande traguardo per me, sono molto grato. Il calciatore che sono oggi lo devo al mio periodo al Torino.

La Premier League è davvero difficile, in campionato stiamo lottando per mantenere la categoria, in Europa League siamo in semifinale. Speriamo di fare una grande partita domani".