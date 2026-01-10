L'ex granata Ola Aina: "Potete definire la Serie A come la svolta della mia carriera"

Ola Aina, difensore esterno del Nottingham Forest che in Serie A abbiamo visto in azione con la maglia del Torino, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport. Nel corso della quale è tornato a parlare anche dell’epoca granata.

La prima cosa che viene in mente ad Aina ripensando all'Italia, riguarda il tatticismo della Serie A: "È una cosa che ho raccontato a tantissime persone. Andare in Italia a vestire la maglia del Torino mi ha reso un difensore migliore grazie alla parte tattica. In Italia ho imparato a difendere e a fare le cose giuste. È stata una bellissima esperienza che mi ha arricchito e aiutato. Se volete definire i miei trascorsi in Serie A come ‘svolta’ nella mia carriera potete farlo, è davvero così".

E ancora, aggiunge Ola Aina a corredo delle riflessioni sull'importanza del calcio italiano per chi, come l'ex Torino, fa il difensore: "Io in Serie A ho imparato a difendere, l’Italia è famosa per questo. Il calcio italiano magari sarà più lento ma la tattica c’è e i difensori sono molto robusti. Gli allenatori in Serie A entrano nel dettaglio e sanno come organizzarsi meglio. Per un difensore è davvero incredibile. Mi sono davvero divertito".