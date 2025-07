Ufficiale Nuova avventura allo Zurigo per Perea: l'attaccante lascia lo Stoccarda a titolo definitivo

Dopo due stagioni tra Germania e Svizzera, si chiude ufficialmente l’avventura di Juan Jose Perea con lo Stoccarda. L’attaccante colombiano classe 2000, che nell’ultima stagione ha ben figurato in prestito allo Zurigo, si trasferisce a titolo definitivo nel club elvetico, dove ha già lasciato il segno con 7 gol e 2 assist in 28 presenze.

Questo l'annuncio ufficiale: "L'FC Zurigo è lieto di annunciare il ritorno dell'attaccante colombiano Juan José Perea. Il venticinquenne ha trascorso la scorsa stagione in prestito al club cittadino e ora è passato a titolo definitivo dal VfB Stoccarda allo Zurigo. Ha firmato un contratto annuale con opzione per altri due anni.

Juan José Perea si è trasferito dalla Colombia alla squadra Under 19 dell'FC Porto all'età di 18 anni. Successivamente ha giocato in Grecia con il Panathinaikos Atene e in Germania con il VfB Stoccarda e l'Hansa Rostock. La scorsa stagione è stato ceduto in prestito all'FCZ e, con sette gol, è stato il capocannoniere del club cittadino in Super League, insieme a Steven Zuber. Il 2 marzo 2025, si è rotto il tendine d'Achille in una partita in trasferta contro l'FC Lugano, costringendolo a saltare il resto della stagione. Indosserà nuovamente la maglia numero 9 per il club cittadino. Il FC Zurigo attende con ansia il ritorno di Juan José Perea e gli augura una pronta guarigione, nonché buona fortuna e successo".

Questo invece il saluto dello Stoccarda: "Juan José Perea si trasferisce all'FC Zurigo. Il venticinquenne è arrivato al VfB nell'estate del 2022 e ha già giocato in prestito per il club svizzero di prima divisione nella stagione 2024/2025. Juan José Perea lascia il VfB Stoccarda e si trasferisce all'FC Zurigo, in Svizzera, con effetto immediato. Ha già giocato in prestito per il club svizzero di prima divisione nella stagione 2024/2025: in un totale di 28 partite ufficiali, l'attaccante ha segnato sette gol e fornito due assist. Il suo contratto con il club di Cannstatt era originariamente previsto fino al 30 giugno 2026.

Christian Gentner , direttore sportivo del VfB Stuttgart, ha dichiarato: "Juan ha offerto prestazioni convincenti in Super League con l'FC Zurigo la scorsa stagione e ha dimostrato in modo impressionante le sue qualità fino all'infortunio. Il trasferimento definitivo allo Zurigo è ora il passo logico; auguriamo a Juan tutto il meglio e molti successi per il futuro".

Ha giocato 19 volte per il VfB in partite ufficiali. Juan José Perea è passato al VfB Stuttgart dal club greco di prima divisione PAS Giannina nell'estate del 2022 e ha collezionato un totale di 19 presenze nella sua prima stagione con la maglia del Brustring: 16 in Bundesliga e tre in DFB-Pokal. Ha segnato un gol. Nella successiva stagione 2023/2024, il giocatore nato in Colombia ha giocato in prestito per l'allora club di seconda divisione Hansa Rostock, prima di trasferirsi all'FC Zurigo in Svizzera nella successiva stagione 2024/2025, dove ora è sotto contratto. Il VfB ringrazia Juan José per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro".