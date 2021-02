Oblak sprona l'Atletico: "Ho visto convinzione negli spogliatoi, possiamo ribaltare tutto"

vedi letture

Jan Oblak, portiere dell'Atlético Madrid, ha parlato dopo la sconfitta della sua squadra contro il Chelsea nell'andata degli ottavi di Champions League: "Questo è il calcio. A volte si vince, a volte si perde. Abbiamo ancora la gara di ritorno e dobbiamo tenere la testa alta. Non possiamo pensare a nient'altro, è possibile rimontare. Non si torna indietro. Le cose negli ultimi tempi non sono andate bene, non siamo in un gran momento ma le cose cambieranno. Dobbiamo pensare positivo: la stagione è lunga, ci sono momenti difficili ma ora dobbiamo dimostrare che siamo una squadra forte. Atteggiamento troppo difensivo? Noi vogliamo sempre difendere bene, qualunque sia il piano di gioco. Non abbiamo giocato male, abbiamo giocato bene. Quando siamo rientrati negli spogliatoi ho visto tutti a testa alta, tutti convinti di poter passare il turno".