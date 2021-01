Odegaard all'Arsenal, ci siamo. Il norvegese ha già superato le visite mediche

L'Arsenal ha raggiunto l'accordo con il Real Madrid e Martin Odegaard per il trasferimento del centrocampista norvegese. I Gunners hanno battuto la concorrenza di Ajax e Real Sociedad e sperano di poterlo schierare già nella sfida contro il Manchester United, in programma sabato. Il giocatore è già a Londra, dove ha già sostenuto le visite mediche, prima della firma sul contratto, che arriverà nelle prossime 24 ore. Secondo Sky Sports UK, il Real avrebbe proibito a Odegaard di tornare a San Sebastian, spingendo per la destinazione inglese. L'Arsenal ha appena ceduto Ozil al Fenerbahce e ha tra le sue fila un altro giocatore di proprietà dei Blancos, Dani Ceballos.

Martin Odegaard has passed his Arsenal medical and is set to join the club on loan from Real Madrid ✅

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 26, 2021