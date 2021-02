Olmo avvisa il Liverpool: "Siamo una buona squadra, vogliamo mostrarlo al mondo intero"

vedi letture

Dani Olmo ha rilasciato una lunga intervista a Bild, in cui ha parlato della sua nuova vita a Lipsia e dei progetti futuri: "È stato un anno di passaggio, è andata bene ma posso ancora migliorare su tutto. All'inizio non ero molto contento del minutaggio. Quindi ho dovuto lavorare di più in allenamento per convincere l'allenatore. È stato un processo di apprendimento. Volevo dimostrargli che poteva sempre contare su di me. Dopo la pausa forzata per il coronavirus, il mister mi ha dato l'occasione e l'ho colta ".

Stesso luogo di nascita di Xavi: "Ho ancora molta strada da fare per raggiungere Xavi. È una leggenda del calcio. La sua carriera è un esempio per qualsiasi giocatore. A Terrassa siamo tutti orgogliosi di avere un concittadino come lui. Se volete paragonarmi a Xavi, sono lusingato ma sono un giocatore diverso".

Stile di gioco: "Sono più offensivo di Xavi. Xavi era un sei o un otto. Io sono un centrocampista offensivo. Guardavo molto Andrés Iniesta, era incredibile come giocava. Ora guardo Messi e Ronaldo ".

Obiettivi a lungo termine: "Il titolo più importante è la Coppa del Mondo. Una Coppa del Mondo riunisce i migliori giocatori del mondo, è la competizione più difficile. La sensazione più bella finora l'ho avuta nel raggiungere la semifinale di Champions. È stato incredibile".

La sfida col Liverpool, Nagelsmann contro Klopp: "Non credo che Julian si preoccupi troppo di questo confronto. Dobbiamo restare uniti e creare pericoli. Abbiamo una possibilità e siamo una buona squadra, vogliamo mostrarlo al Liverpool e al mondo intero".

Futuro in LaLiga: "Mentirei se dicessi che non è il mio obiettivo giocare un giorno nel mio Paese. Ma c'è tempo, ho solo 22 anni. Non ci penso nemmeno. Sono concentrato solo sul Lipsia, come ho detto più volte. Sono qui solo da un anno e posso migliorare ancora molto".