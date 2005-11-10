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Olympique Lione, Turner resta ai New England Revolution: prestito esteso fino al 2026

Olympique Lione, Turner resta ai New England Revolution: prestito esteso fino al 2026 TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Pierpaolo Matrone
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Pierpaolo Matrone
ieri alle 23:26Calcio estero
Matt Turner non rientrerà all'Olympique Lione. Il portiere statunitense resterà ai New England Revolution fino alla fine del 2026

L'avventura di Matt Turner all'Olympique Lione sembra destinata a non cominciare mai. Acquistato la scorsa estate dal Nottingham Forest per circa 8 milioni di euro, il portiere statunitense era stato immediatamente girato in prestito ai New England Revolution, la franchigia nella quale si era messo in mostra prima del trasferimento all'Arsenal nel 2022.

Prestito prolungato fino alla fine del 2026

Reduce dagli ottavi di finale raggiunti con gli Stati Uniti al Mondiale 2026, Turner continuerà la propria esperienza in MLS. I New England Revolution hanno infatti annunciato il prolungamento del prestito fino al termine del 2026, inserendo anche la possibilità di estendere l'accordo per un'ulteriore stagione. "C'è solo un Matt Turner, e resterà qui. I Revolution hanno prolungato il prestito dall'Olympique Lione fino alla fine del 2026, con un'opzione per il 2027", si legge nella nota del club americano.

Fissato anche il diritto di riscatto

Al termine del nuovo periodo di prestito, i Revolution potranno acquistare definitivamente il portiere per una cifra fissata a circa 1,3 milioni di euro. Uno scenario che allontana ulteriormente Turner dal Lione, dove non ha ancora disputato alcuna partita ufficiale. A 32 anni, l'estremo difensore proseguirà dunque nel contesto che conosce meglio, con la possibilità concreta di trasformare il ritorno negli Stati Uniti in una permanenza a titolo definitivo.

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