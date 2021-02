Olympique Marsiglia in vendita? La smentita di McCourt: "Falso. Vogliono destabilizzarci"

vedi letture

Nella giornata odierna è circolata in Francia la notizia del possibile cambio di proprietà dell'Olympique Marsiglia In serata è arrivata la smentita del proprietario Frank McCourt. O meglio, del suo entourage: "Frank McCourt nega categoricamente le voci false e deleterie sulla vendita dell'OM. L'unico obiettivo di queste persone è destabilizzare un progetto in cui Frank McCourt è stato coinvolto in prima persona da più di quattro anni". Evidenziate anche le parole di McCourt: "Il mio impegno verso l'OM, i suoi dipendenti, il Comune e tutti i marsigliesi è totale. La direzione dell'OM e il suo presidente, Jacques-Henri Eyraud, hanno investito nel portare a termine questo progetto. Lo dobbiamo all'OM e alla sua storia, passata, presente e futura. Mi chiedo anche l'origine di queste ripetute campagne di disinformazione e mi chiedo chi trae vantaggio da queste manipolazioni".