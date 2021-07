Olympique Marsiglia, Milik resta al Marsiglia. L'entourage: "E' felice qui"

Trasferitosi in prestito all'Olympique Marsiglia lo scorso gennaio con l'obiettivo di conquistare un posto per Euro 2020 con la Polonia, Arkadiusz Milik s'è visto rovinare i piani da un infortunio al ginocchio. In Francia si chiedono quale sia il suo futuro ora che non ha più l'esigenza di giocare e L'Equipe ha contattato l'entourage dell'ex Napoli. "E' felice a Marsiglia", la risposta arrivata dall'intorno del giocatore, il quale - si legge - resterà all'OM almeno per un altro anno.