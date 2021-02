Operazione 3° posto ultimata con successo: il Siviglia sbanca Pamplona e sorpassa il Barça

Con un gol per tempo, il Siviglia si sbarazza dell'Osasuna e si porta in terza posizione. A Pampolona finisce 2-0: apre Diego Carlos al 19', chiude Luuk de Jong al 49'. Solo dieci minuti per il Papu Gomez, che entra nel finale per gestire il possesso. La squadra di Lopetegui scavalca così il Barcellona in classifica e ora mette nel mirino il secondo posto del Real Madrid, distante solo quattro lunghezze (ma i Blancos hanno una partita in più)..

La classifica



Atletico Madrid 55 *

Real Madrid 52

Siviglia 48 *

Barcellona 47 *

Real Sociedad 41

Villarreal 37

Betis 36

Levante 31

Granada 30

Athletic Club 29 *

Celta Vigo 29

Valencia 27

Osasuna 25

Cadice 25

Getafe 24

Alaves 22

Eibar 21

Elche 21 **

Valladolid 21

Huesca 19

* una partita in meno

** due partite in meno