"Orgoglioso dei nostri giovani". Ter Stegen celebra così Pedri e i nuovi crack del Barcellona

Marc-André ter Stegen, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Copa del Rey con l'Athletic Club, ha esaltato il gran rendimento di Pedri e degli altri giovani talenti del Barcellona in questa stagione: "Abbiamo avuto una stagione con molti giovani in campo, che hanno fatto davvero un grande lavoro. Non è facile giocare sempre ad alto livello e il Barça si aspetta questo. Sono orgoglioso dei nostri giovani talenti e del loro percorso. Si sentono a loro agio nel nostro gruppo e danno sempre tutto per essere al top", le parole dell'esperto portiere.

