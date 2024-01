Ufficiale Osasuna, addio per sei mesi al terzino Diego Moreno. Finirà la stagione al Cartagena

Sarà con una maglia diversa da quella dell'Osasuna con cui ha iniziato l'annata la seconda parte di stagione di Diego Moreno (22 anni).

Il terzino destro classe 2001, che ha collezionato zero minuti in campo nel 2023/24 con il club di Pamplona, finirà la stagione con il Cartagena in seconda serie.