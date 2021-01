Owen commenta l'esonero di Lampard: "Follia. Certe cose non cambiano mai"

L'ex attaccante del Liverpool Michael Owen ha commentato sul proprio profilo Twitter l'esonero di Frank Lampard: "Decisione assolutamente incredibile del Chelsea di esonerare Frank Lampard. Da dove iniziamo? Contro ogni previsione la scorsa stagione è entrato nelle prime quattro posizioni e si è qualificato in modo impressionante alle fasi a eliminazione diretta della Champions League. Hanno comprato dei buoni giocatori che si sistemeranno in un dato momento. Follia. Sono convinto che ci sia stata molta politica in sottofondo da tempo al Chelsea. Non è stata una sorpresa perché è sempre stato quel tipo di club. Uno spogliatoio potente con messaggi di malcontento che filtravano regolarmente in società. Certe cose non cambiano mai".