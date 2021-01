Ozil-Fenerbahce slitta per quarantena del tedesco. Oggi può arrivare la separazione dall'Arsenal

Mesut Ozil è un giocatore del Fernabahçe, ma non ancora formalmente. Il trequartista è arrivato in Turchia domenica ma ancora niente firma col nuovo club. Il perché è dovuto ai protocolli in vigore, con il calciatore che è attualmente in quarantena e vi resterà fino a venerdì, quando sosterrà le visite mediche propedeutiche alla stipula del nuovo contratto. Già in giornata potrebbe arrivare la notizia della risoluzione di contratto con l'Arsenal che ha annunciato in questi minuti già la separazione da Sokratis Papastathopoulos.