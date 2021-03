Panchina Germania, Klopp si tira fuori: "Non sono disponibile, onorerò il contratto col Liverpool"

Jurgen Klopp si chiama fuori dalla panchina della nazionale tedesca dopo l'annuncio in giornata di Joachim Low che ha deciso di abbandonare la guida della selezione al termine degli Europei. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico del Liverpool ha dichiarato: "Non sarò disponibile come potenziale allenatore della nazionale tedesca in estate o dopo l'estate. Mi restano tre anni al Liverpool, è una situazione semplice: firmi un contratto e cerchi di mantenerlo". Su di Joachim Low: "Jogi ha fatto un lavoro incredibile in questi anni, è stato uno dei tecnici più vincenti. Chi prenderà il suo posto? Ci sono molti ottimi allenatori tedeschi".