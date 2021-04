Pandev ed Elmas eroi in Macedonia, la storica esultanza coi tifosi dopo il 2-1 alla Germania

La vittoria di mercoledì sera contro la Germania resterà per sempre nella storia della Macedonia. Un trionfo inaspettato e goduto fino in fondo, che Goran Pandev e compagni hanno festeggiato direttamente coi loro tifosi al termine della sfida. Guarda il video in calce con le immagini dell'attaccante del Genoa e del centrocampista del Napoli Eljif Elmas omaggiati dalla loro gente dopo il 2-1 esterno, nella terza sfida valida per le qualificazioni a Qatar 2022, firmato proprio dai due italiani: