Paquetà al West Ham, al Lione 61 milioni (bonus compresi) e una percentuale sulla plusvalenza

Lucas Paquetà lascia il Lione dopo due stagioni e si trasferisce al West Ham. Il club francese ha reso note le cifre dell'operazione: il centrocampista brasiliano è stato ceduto per 61,63 milioni di euro, di cui 18,68 milioni in bonus distribuiti sui 5 anni di contratto del giocatore, più un 10% su una futura plusvalenza. Il Lione conferma anche che il 15% della plusvalenza realizzata va nelle casse del Milan, da cui Paquetà era stato acquistato per 20 milioni..