Cambia il futuro con un gol: Wilson, niente addio al West Ham. Anche con l'arrivo del Taty

Sembrava destinato a salutare Londra già in questa finestra di mercato, invece Callum Wilson si è preso il centro del palcoscenico nel momento più delicato. L’attaccante inglese, 33 anni, ha firmato il gol decisivo nella vittoria esterna del West Ham sul campo del Tottenham, entrando dalla panchina e risultando ancora una volta determinante.

Un segnale forte, arrivato proprio dopo gli arrivi di Pablo Felipe e Taty Castellanos, che avevano fatto pensare a una sua uscita imminente. Invece, la prestazione nel derby ha riaperto completamente il discorso, spingendo il club a riflettere con maggiore attenzione sulla sua permanenza.



La dirigenza degli Hammers, ora, vorrebbe trattenere Wilson e proseguire il rapporto almeno fino al termine della stagione. Le parti continueranno a confrontarsi nei prossimi giorni per capire se ci sono i margini per andare avanti insieme. Intanto, Wilson ha risposto sul campo, nel modo migliore possibile. A riferirlo è Sky Sports UK.