Paredes: "Non ho letto molto sulla Superlega ma siamo d'accordo: spero non accada"

Il centrocampista del PSG, Leandro Paredes, ha parlato della Superleague e delle prospettive future del calcio internazionale. "Non ho letto molto a proposito -esordisce in modo non certo fortunato-, ma ne abbiamo comunque parlato nello spogliatoio. Spero che non accada: tra compagni pensiamo più o meno la stessa cosa, ovvero che non accada. Sarebbe un peccato".