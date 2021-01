Paris Saint-Germain, Alli sotto osservazione ma il Tottenham non considera il prestito

Le Parisien fa il punto sul mercato del Paris Saint-Germain evidenziando come Dele Alli sia l'obiettivo numero uno con l'arrivo di Mauricio Pochettino. Il trequartista non rientra nei piani di José Mourinho al Tottenham, tuttavia arrivare al giocatore non è facile in quanto gli Spurs non contemplano il prestito se non con l'inserimento dell'obbligo di riscatto. La valutazione di 50 milioni è inoltre eccessiva e la squadra al momento ha due profili simili, come Draxler e Rafinha.