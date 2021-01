Perché Alaba è il profilo ideale del Real Madrid. Il top per sostituire Ramos... e Marcelo

David Alaba è sempre più vicino al Real Madrid. Secondo quanto riportato da Marca il trasferimento è cosa fatta, al punto che il difensore austriaco avrebbe già sostenuto le visite mediche. Tuttavia da parte dell'entourage è arrivata la smentita, col padre che ammette anche l'interesse di altri club. I blancos restano tuttavia in vantaggio e ciò che è certo è che il giocatore si appresta a terminare un'avventura durata 13 anni col Bayern, che lo aveva prelevato 16enne dall'Austria Vienna. Negli ultimi mesi il Bayern ha proposto in tre occasioni il rinnovo contrattuale, l'ultimo a fine ottobre e sempre rifiutato. Il giocatore non si è sentito apprezzato come avrebbe voluto ritenendo la cifra proposta non adeguata alle richieste.

DENTRO UN TOP, FUORI UN TOP? Cosa significa l'ingaggio di Alaba da parte del Real Madrid? L'equazione più semplice porta all'addio di Sergio Ramos, che già nelle scorse settimane ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto: esce una stella a zero, entra una stella a zero. Anche il resto della batteria difensiva è da tenere d'occhio, con Varane e Nacho Fernandez in scadenza nel 2022 ed Eder Militao che non sembra rientrare nei piani, considerando il minutaggio fin qui del brasiliano. Inoltre a sinistra Marcelo è in piena parabola discendente, superato nelle gerarchie da Mendy. Alaba, nato come terzino sinistro potrebbe all'occasione ricoprire nuovamente il ruolo.