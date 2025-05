Ufficiale Perso Tah, il Bayer acquista Tim Oermann. Il difensore sarà prestato allo Sturm Graz

Il Bayer Leverkusen ha annunciato di aver ingaggiato Tim Oermann con un contratto fino al 2029. Il difensore centrale, che può giocare anche come terzino destro, arriva dal Bochum dopo la retrocessione. Il Bayer ha specificato che il nazionale tedesco Under 21 sarà ceduto in prestito ai campioni austriaci dello SK Sturm Graz per la stagione 2025/26.

Il direttore sportivo Simon Rolfes ha dichiarato: "Tim Oermann è un giocatore che rappresenta il rafforzamento della nostra squadra a lungo termine. Il prestito al Graz offre a Tim l'opportunità di migliorare ulteriormente in una squadra di vertice e di acquisire un'importante esperienza internazionale, che rappresenterà un ottimo punto di partenza per lui al Bayer 04 a lungo termine".

Nato a Bochum, Oermann ha iniziato a giocare all'età di nove anni nella squadra della sua città. Il difensore alto 1,89 metri ha militato in tutte le giovanili fino all'U19 ed è stato convocato in prima squadra dalla stagione 2022/23, esordendo in Bundesliga a settembre 2022 contro il Colonia, sotto la guida del suo ex allenatore dell'U19, Heiko Butscher, che era l'allenatore ad interim della prima squadra. Ha collezionato quattro presenze in Bundesliga fino alla pausa invernale.

Oermann è andato in prestito per sei mesi al Wolfsberger AC, club della Bundesliga austriaca e ha giocato 14 partite fino alla fine della stagione, disputando anche una partita di Coppa d'Austria e una di play-off di Europa Conference League. Oermann ha poi giocato l'intera stagione con il Bochum nel 2023/24. Ha collezionato 16 presenze in Bundesliga, tra cui una da titolare nell'importante ritorno dei play-off retrocessione contro il Fortuna Düsseldorf, conclusasi con una vittoria ai rigori. Nel 2024/25 Oermann ha giocato 29 partite (due assist), di cui 26 da titolare, più una in Coppa di Germania, diventando titolare fisso.