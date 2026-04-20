Piccoli Courtois crescono al Real: Navarro para 2 rigori in finale di YL (dopo i 3 in semifinale)
Sei anni dopo, La Fábrica - così viene chiamato il settore giovanile del Real Madrid - vince la sua Champions League (la Youth League, torneo riservato alle squadre Primavera). Ancora una volta dal dischetto, proprio come in semifinale, dove la squadra di Álvaro López può contare su un baluardo di 186 centimetri di nome Javi Navarro.
Dopo i tre rigori parati al Paris Saint-Germain in semifinale, il classe 2007 si è ripetuto nell'ultimo atto del torneo. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari infatti ha fermato i tiri di Amengal e Koren.
Club Brugge-Real Madrid, il tabellino
Gol: 23' Ortega (RM), 63' Jensen (CB). Rigori: 2-4.
Club Brugge: Driessche; Elbay (Braspenning, 85'), Verlinden, Wins (Delorge, 60'), García; Okon, Goemaere, Da Silva (Amengai, 46'); Jensen, Musuayi, Koren. Allenatore: Jonas De Roeck.
Real Madrid: Javi Navarro; Fortea (Melvin, 46'), Joan Martínez, Diego Aguado, Lezcano; Beto (Lacosta, 61'), Cestero (Viega, 84'), Carlos Díez; Yáñez, Jacobo, Alexis Ciria (Liberto, 78'). Allenatore: Álvaro López.