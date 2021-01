Pochettino ha già fissato il primo obiettivo per il PSG in estate: è il Kun Aguero

Il colpo sognato da Mauricio Pochettino per il suo Paris Saint-Germain per l'estate? Sarebbe gratuito, almeno a livello di cartellino. Secondo il Daily Mail, tabloid britannico, sarebbe infatti quello di Sergio Aguero il primo nome per i rinforzi estivi di Pochettino. L'argentino va in scadenza con il Manchester City e i discorsi sul rinnovo con il club allenato da Pep Guardiola sono al momento in fase di stallo.