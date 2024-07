Ufficiale Pohlmann via da Dortmund: il classe 2001 atterra in Portogallo e si lega al Rio Ave

Ole Pohlmann lascia la Germania. Il classe 2001 saluta il Borussia Dortmund e vola in Portogallo, per unirsi ufficialmente al Rio Ave, club di prima divisione per un contratto di tre anni.

Il 23enne è entrato a far parte della squadra U23 del BVB dopo il passaggio dal Wolfsburg nel luglio 2021. Unitosi alla squadra professionistica nella scorsa stagione, Pohlmann ha debuttato in Bundesliga a febbraio e ha firmato due presenze per i gialloneri nella massima serie tedesca. Troppo poco per le ambizioni del ragazzo che ha voluto cambiare aria per mettersi in luce. "Le parti hanno concordato di non rivelare i termini del trasferimento. Il Borussia Dortmund ringrazia Ole Pohlmann e gli augura il meglio per il futuro", la nota ufficiale del club di Bundesliga.

In parallelo è arrivato il benvenuto del Rio Ave tramite comunicato ufficiale: "Il tedesco Ole Pohlmann è un rinforzo per l'attacco del Rio Ave per il 2024/2025. Il Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD ha raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento permanente dell'attaccante. Il contratto firmato con il Rio Ave FC SAD è valido per tre stagioni e il giocatore si è già sottoposto alle visite mediche e si è allenato questo pomeriggio sotto la guida di Luís Freire. Benvenuto a bordo, Ole Pohlmann!".