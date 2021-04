Porto, Conçeiçao contro Tuchel: "Ho sentito alcuni insulti. Non è una cosa bella"

vedi letture

Sergio Conçeiçao accusa Thomas Tuchel al termine di Chelsea-Porto: "Non ci siamo detti nulla durante la gara. Ero concentrato sulla partita. Non so quale sia stata la sua reazione, non ho capito bene. Ho sentito alcuni insulti, ormai è successo ma non è certo una cosa bella. Questo mi ha irritato a fine partita. Non ci siamo mai parlati durante la gara, non mi sono nemmeno girato verso la loro panchina. Ero solo concentrato sulla partita e su quello che la squadra stava facendo in campo".