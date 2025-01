Ufficiale Porto, salta la panchina di Vitor Bruno. Squadra affidata temporaneamente a Tavares

Si è conclusa l'avventura al Porto di Vitor Bruno, come si evince dalla nota pubblicata dal club sul proprio sito ufficiale: "Il FC Porto - Futebol, SAD comunica di aver avviato le trattative con l'allenatore Vítor Bruno per la risoluzione, con effetto immediato, del contratto di lavoro sportivo in vigore dall'inizio della stagione in corso".

Il club ha scelto anche quello che sarà il suo sostituto, ma solo ad interim: "Il Porto comunica che la prima squadra sarà temporaneamente guidata da uno staff tecnico guidato da José Tavares, attuale direttore del settore giovanile del club. José Tavares sarà affiancato da Sérgio Ferreira, allenatore degli Under 19, e da Silvestre Varela, suo assistente nello stesso settore giovanile. Pedro Silva, attuale responsabile della performance, assumerà il ruolo di preparatore atletico. Diogo Almeida, già preparatore dei portieri della prima squadra, manterrà il suo incarico. L'allenamento di lunedì, che segna l'inizio della preparazione per la partita di Europa League contro l'Olympiacos (giovedì, ore 17:45), è programmato per le 18:00 presso il Centro di Allenamento e Formazione Sportiva PortoGaia, a Olival, e sarà già guidato da José Tavares".