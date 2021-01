Porto, vicina la cessione del giapponese Nakajima. Andrà all'Al-Ain in prestito con diritto

Shoya Nakajima lascerà a breve il Porto e si trasferirà negli Emirati Arabi Uniti. Il giapponese andrà in prestito ad Al-Ain fino alla fine della stagione, con un'opzione di acquisto fissata a 40 milioni di euro circa. Secondo Record, i Dragoes hanno chiuso in giornata l'accordo con il club allenato dal portoghese Pedro Emanuel. Nakajima era arrivato in Portogallo nell'estate del 2019 dall'Al-Duhail, formazione del Qatar, per 12 milioni di euro.