La polizia fa irruzione in casa Porto: si sospetta un test Covid falsificato: nel mirino Nakajima

Nella giornata di oggi la Procura della Repubblica e la Polizia giudiziaria hanno fatto irruzione in casa Porto, procedendo a una decina di perquisizioni a seguito di un'indagine per sospetto di falsificazione di un test Covid da parte di un giocatore. La polizia, in un comunicato congiunto con la Procura generale, fa sapere che la persona sospettata abbia preso l'aereo pur positivo al Covid-19. Dalla stampa portoghese si apprende che il giocatore in questione è il giapponese Shoya Nakajima.