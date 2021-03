Portogallo, José Fonte: "Girone difficile ma noi dobbiamo giocare per vincere"

Il difensore de Lille José Fonte ha commentato ai taccuini di Maisfutebol il girone agli Europei con Ungheria, Germania e Francia: "Il Portogallo è abituato a giocare per vincere. Non siamo favoriti, ma possiamo vincere contro qualsiasi squadra.Ci assumiamo la nostra responsabilità: siamo campioni d'Europa e entreremo in ogni partita per vincere. E' un gruppo di qualità, difficile, ma abbiamo le nostre armi, crediamo in noi e entreremo sempre per vincere. Anche le altre squadre guardano al Portogallo e sanno che affronteranno una grande squadra".