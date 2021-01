Premier, il Manchester United raggiunge il Liverpool al primo posto: contro l'Aston Villa finisce 2-1

Primo posto in classifica. Il Manchester United raggiunge il Liverpool in vetta grazie al successo per 2-1 nel match casalingo contro l'Aston Villa. In gol Martial e Bruno Fernandes su calcio di rigore - il portoghese è a quota 11 reti in stagione - inutile la marcatura del momentaneo pareggio di Traore. Buone notizie per Paul Pogba, in campo per 90'. I red devils raggiungono i campioni d'Inghilterra in carica, impegnati lunedì sera contro il Southampton.

La classifica aggiornata:

1. Liverpool 33

2. Manchester United 33

3. Leicester 29

4. Everton 29

5. Chelsea 26

6. Aston Villa 26**

7. Tottenham 26**

8. Manchester City 26***

9. Southampton 26

10. West Ham 26*

11. Leeds 23

12. Wolverhampton 21

13. Arsenal 20

14. Newcastle 19**

15. Crystal Palace 19

16. Burnley 16**

17. Brighton 13

18. Fulham 11**

19. WBA 8

20. Sheffield United 2

*: una partita in più

**: una partita in meno

***: due partite in meno